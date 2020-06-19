В Украине 921 новый заболевший Covid-19 за минувшие сутки

В Украине новый антирекорд случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за сутки : по состоянию на утро пятницы выявлено 921 новый случай инфицирования, 19 человека из числа ранее заболевших умерли, 586 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).



Днем ранее также сообщалось о рекордном количестве – 829 - заболевших за сутки, 17 июня было 758 новых инфицированных 16 июня – 666 заболевших, 15 июня прирост составил 656 инфицированных, 14 июня было 648 заболевших, 13 июня – 753 новых больных.



По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро пятницы 34 984 человека, 16 033 выздоровели, 985 умерли.



Сейчас в Украине Covid-19 болеет 17 966 человек, что на 316 больше, чем днем ранее.



За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (142 случая), Ривненской области (121 случая), в Киеве (92 случаев), Закарпатской области (78 случаев), в Черновицкой области (76 случаев), Волынской ( 63 случая) и Тернопольской области (63 случая).

