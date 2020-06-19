США оставляют за собой возможность разрыва отношений с Китаем - Трамп

Вашингтон сохраняет за собой возможность разрыва отношений с Пекином, заявил американский президент Дональд Трамп, опровергнув, таким образом, слова торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.



Ранее на этой неделе Лайтхайзер, выступая в бюджетном комитете Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что не считает разрыв экономических отношений с Китаем оправданным решением.



Лайтхайзер, который возглавлял американскую делегацию на торговых переговорах с Китаем, выступил в защиту соглашения, подписанного в начале этого года. Он заверил законодателей, что КНР будет придерживаться своих обязательств по наращиванию импорта американских товаров и услуг в следующие два года.



Лайтхайзер отметил, что разрыв экономических связей США и Китая невозможен. "Такой вариант существовал в прошлом, однако я не думаю, что в данный момент это было бы оправданным решением", - заявил он.



Тем временем, Трамп написал в твиттере в четверг, что США все же не исключают такой возможности.



"Это не вина Лайтхайзера, - написал Трамп, комментируя заявления торгового представителя в Конгрессе. - Возможно, я сам не дал четко понять, что США, конечно же, оставляют за собой в числе различных вариантов возможность полного разрыва связей с Китаем".



Отношения США и Китая существенно ухудшились с момента подписания сторонами первой фазы торгового соглашения. В мае Трамп пригрозил разорвать все отношения с Китаем, обвинив Пекин в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию коронавируса. Тогда же Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

