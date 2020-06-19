Цены на нефть превысили 42 доллара за баррель

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на ожиданиях трейдеров постепенного восстановления баланса спроса и предложения.



Так, в пятницу, 19 июня, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на 2,07% до составила 42,37 доллара за баррель.



Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX выросли на 2,37% до 39,76 долларов за баррель.



Отметим, накануне состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+ по исполнению обязательств по ограничению добычи в рамках действующей сделки. Комитет принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства. Речь идет, в частности, об Ираке и Казахстане.



"Теперь, когда Саудовская Аравия и Россия убедили Ирак и Казахстан снизить добычу больше, чем требует сделка, мы увидим, как ее общее исполнение достигнет 100% в ближайшие несколько недель", – пишет MarketWatch.

