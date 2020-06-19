Турецкие СМИ перепутали жену Зеленского с Верой Брежневой

Одно из популярных турецких изданий Нurriyet на днях написало о том, что у Первой леди Украины Елены Зеленской обнаружили коронавирусную инфекцию, однако внешне перепутали супругу Владимира Зеленского с певицей и артисткой Верой Брежневой, разместив совместное фото президента Украины и артистки со съемок комедийного фильма 2016 года "8 первых свиданий" на главной фотографии. Об этом передает Бабель.



Отмечается, что после публикации ошибку исправили, заменив "семейный портрет" Зеленских на фото, где украинский президент изображен сам, однако сриншоты с предыдущей фотографии удалось запечатлить.

