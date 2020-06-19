На ремонт дорог местного значения есть 22 миллиарда – Шмыгаль

Из государственного бюджета в 2020 году на ремонт и реконструкцию дорог местного значения выделено 22 млрд грн.



Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает корреспондент Укринформа.



«В целом сейчас предусмотрено 22 млрд грн на ремонты, реконструкцию дорог местного значения. Мы также в министерстве (инфраструктуры - ред.) прорабатываем программу ремонта мостов, в том числе на дорогах местного значения», - сказал Шмыгаль.



По его словам, на местах следует подготовить на мосты и дороги местного значения соответствующую проектно-сметную документацию, и тогда правительство сможет выделять средства под конкретные проекты.



Как сообщал Укринформ, Премьер-министр 7 апреля заявил, что Кабинет министров в законопроекте относительно изменений в государственный бюджет предложит парламенту сохранить расходы на развитие дорожной инфраструктуры. По его данным, на ремонт и реконструкцию дорог государственного значения в этом году должен пойти 37,3 млрд. грн, на ремонт и реконструкцию дорог местного значения – 27,2 млрд грн. На дорожную безопасность движения должно быть выделено 3,1 млрд грн, а на реконструкцию и строительство мостов – 500 млн грн.

