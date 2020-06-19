НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему министру Украины Владимиру Омеляну.



Как сообщает пресс-служба НАБУ, сегодня, 19 июня, экс-министр подозревается в совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн



Так, действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 ( (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины



Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Владимире Омеляне.

