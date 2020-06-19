Вакарчук намерен утратить свой мандат нардепа "автоматически"

Вакарчук намерен утратить свой мандат нардепа "автоматически"

Народный депутат Святослав Вакарчук объясняет свой выход из фракции желанием автоматически утратить свой мандат.

"Поскольку собственное решение я не меняю, то единственный выбор, который Верховная Рада мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а потом быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мною депутатского мандата", - написал Вакарчук в Фейсбук в пятницу.

По его словам, такой способ досрочного прекращения депутатских полномочий вынужденный и формальный.

"И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но это уже их ответственность. Как и говорил раньше, остаюсь членом партии "Голос" и сделаю все, от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной", - написал Вакарчук.

Он напомнил, что следующим по списку партии "Голос" кандидат в депутаты Алина Свидерская.

Ранее Вакарчук написал заявление о сложении полномочий, однако в Раде на хватило голосов для регламентного оформления желания нардепа.