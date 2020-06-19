Минздрав будет инициировать жесткие карантинные ограничения в определенных регионах – Степанов

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



"Мы считаем, что в определенных регионах должны вводиться жесткие ограничения в условиях адаптивного карантина. Мы будем инициировать введение таких ограничений, заседания региональных комиссий. Когда я говорю о жестком ограничении, я говорю именно об ограничении работы тех или иных заведений", - сказал он на брифинге в пятницу.



Степанов добавил, что "у нас растет количество госпитализированных и растет заполняемость коек".



Министр уточнил, что его ведомство будет инициировать максимально жесткий контроль соблюдения условий карантина. "Речь идет о транспорте, в котором люди ездят без масок. Речь идет о некоторых супермаркетах, которые перестали придерживаться социальной дистанции, в которых люди без масок и СИЗ", - сказал он.



Степанов сообщил, что за прошедшие сутки в Украине заболел 921 человек, в том числе 64 ребенка и 161 медработник.



За минувшие сутки было госпитализировано 182 человека, зафиксировано 19 летальных случаев; проведено 19365 тыс. тестов, в том числе 11465 ПЦР и 7900 – ИФА-тестов.

