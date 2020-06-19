Винницкую ОГА возглавил бывший КВН-щик

Главой Винницкой областной государственной администрации назначили руководителя Госуправления делами Сергея Борзова. Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте Офиса президента.



Отмечается, что Борзова назначили вместо Владислава Скальского.



"Уволить Скальского Владислава Владимировича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №238.



Скальский занимал должность главы ОГА с сентября 2019 года, а до этого был заместителем мэра Винницы.



"Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности Руководителя Государственного управления делами. Назначить Борзова Сергея Сергеевича председателем Винницкой областной государственной администрации", - говорится в указах №236 и 239.



При этом указом №235 президент Владимир Зеленский присвоил Борзову второй ранг государственного служащего.



Избранному чиновнику 40 лет. В 2006 - 2011 годах он был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", в 2011 - 2012 годах - директором команды КВН "Сборная Украины", работал в телевизионном творческом объединении "Александр Масляков и Компания".



В июне 2014 года президент Петр Порошенко назначил его заместителем руководителя Госуправления делами Сергея Березенко, а после прохождения того в парламент Борзов год исполнял обязанности руководителя.



После избрания президентом Зеленский в июне 2019 года уволил на то время руководителя ГУД Ивана Куцыка и уполномочил Борзова временно исполнять его обязанности.



В августе 2019 года по результатам конкурса Борзов возглавил Госуправление делами.



Борзов также является зятем главы Лиги смеха Наума Барули. Его супруга Ирина Борзова - нардеп от Слуги народа, которая прошла в парламент по округу в Винницкой области.

