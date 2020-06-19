В Украине резко возросло число абортов

Количество абортов в Украине по итогам 2019 года возросло до 74 606 по сравнению с 46 552 в 2018 году. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил телеканал 112 со ссылкой на данные министерства здравоохранения.



Также возросло число абортов, сделанных несовершеннолетним: с 400 до 727. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире происходит около 40-50 млн абортов: примерно 125 тыс. в день.



Аборты в Украине являются законной медицинской практикой в первые 12 недель беременности - если ее прерывание происходит по согласию женщины в официальных больницах.

