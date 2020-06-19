Возвращение к жесткому карантину сильно ударит по экономике - Кабмин

В Кабинете министров предупреждают, что возвращение к жесткому карантину сильно ударит по экономике Украины. Такое заявление чиновники сделали на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходимо более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением", - указано в сообщении.



Зеленский в свою очередь подчеркнул необходимость четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.



"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина", - отметил глава государства.

