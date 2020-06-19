Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двум потерпевшим по 31 гривне

Елена Зайцева, которая отбывает 10-летний срок лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове 18 октября 2017 года начала выплату компенсации пострадавшим с 31 грн 67 копеек.



Об этом корреспонденту Укринформа сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.



"Зайцева на сегодняшний день выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн каждому. Есть подтверждение, что они получили средства, выплачиваемые в рамках исполнительного производства", - отметила Матвеева.



По ее словам, при этом по решению суда Зайцева должна выплатить всем пострадавшим около 3 млн грн.



"Что касается второго осужденного за то же ДТП - Геннадия Дронова, который отбывает срок в Полтавской области и должен выплатить такую ​​же компенсацию, то сейчас сведений о поступлении выплат от него нет", - добавила адвокат.



Кстати, 17 июня издание APnews разместило фото, как Зайцева, которая отбывает приговор в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области, загорает. Как говорится в сообщении, начальница Покровского исправительного центра № 79 Инна Мицюк подтвердила, что фотографии подлинные, однако объяснила, что женщины в секторе, где находится Зайцева, могут работать, но это не обязательно. Зайцева сначала тоже работала, но сейчас в работе произошел перерыв для всех, не по вине осужденных женщин.



Как сообщал Укринформ, 3 апреля Верховный Суд Украины отклонил кассационные жалобы защитников Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и оставил в силе приговоры суда первой инстанции и Апелляционного суда Харьковской области: по 10 лет лишения свободы каждому.



26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Зайцеву и Дронова виновными в причинении ДТП с многими жертвами и назначил им по 10 лет заключения и возмещение компенсации семьям погибших и пострадавших в размере 3 млн грн с каждого фигуранта.



Апелляционный суд оставил приговор в силе. Зайцеву этапировали в исправительный центр на Днепропетровщине, Дронова - в колонию на Полтавщине.



18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись Lexus под управлением Елены Зайцевой и Volkswagen Геннадия Дронова. Зайцева двигалась по улице Сумской на большой скорости на красный свет, а Дронов в тот самый момент выехал с боковой улицы. В результате столкновения Lexus отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте погибли пять человек, шестая женщина умерла в больнице, пострадали 6 человек.



