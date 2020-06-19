В Украине на выходных ожидаются дождь и грозы

В Украине на выходных ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь и грозы, а также шквальный ветер. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Так, с 20 по 22 июня в Украине, кроме восточной части, ожидаются грозы. Днем в отдельных районах прогнозируются град и шквальный ветер 15-20 м / с.



Кроме того, в субботу ночью в Карпатах, а днем и в большинстве западных областей, прогнозируются значительные дожди. Такую же погоду стоит ожидать в воскресенье и в понедельник на Закарпатье и в Прикарпатье.



Завтра в Киеве и области прогнозируется гроза. В отдельных районах области ожидаются град и шквальній ветер 15-20 м / с.

