Коронавирус в Италии был уже в декабре прошлого года - исследование

Коронавирус уже был на севере Италии в декабре, более чем за два месяца до того, как был обнаружен первый случай заболевания. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные исследования сточных вод национального института здравоохранения, передает УНН.



Так, исследователи обнаружили генетические следы SARS-Cov-2 в образцах сточных вод, собранных в северных городах - Милане и Турине в конце прошлого года, а также в Болонье в январе, сообщили в институте.



Отмечается, что первый известный местный случай заражения в Италии был обнаружен в середине февраля.



"Результаты помогают понять начало распространения вируса в Италии", - говорится в сообщении института.



Исследователи также заявили, что "подтверждают уже собраные международные данные" о том, что канализационные пробы служат инструментом раннего выявления вируса.



Так, во время работы эксперт по качеству воды Джузеппина Ла Роса и ее команда исследовали 40 проб сточных вод с октября 2019 года по февраль 2020 года.



Подтвержденные результаты в двух разных лабораториях двумя различными методами показали наличие SARS-Cov-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года.



По словам Ла Росы, образцы с октября и ноября 2019 года были отрицательными, что свидетельствует о том, что вируса тогда еще не было.



Эти данные соответствуют результатам, полученным во время ретроспективного анализа образцов пациентов, госпитализированных во Франции, у которых обнаружили положительные случаи коронавирусного заболевания с конца декабря, сообщили в институте.



Они также указали на недавнее испанское исследования, которое выявило генетические следы в образцах сточных вод, собранных в середине января в Барселоне, примерно за 40 дней до того, как был обнаружен первый случай у местного жителя.

