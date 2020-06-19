В Киев вернулись 14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме

Из Ливии в Украину вернулись 14 украинских моряков судна "Рута", которые три года провели в камерах одной из ливийских тюрем. С возвращением их поздравил Президент Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.



"Поздравляю экипаж танкера "Рута" на родине. Ребята, вы прошли нелегкое испытание. Совместными усилиями мы сделали так, что оно уже позади. Рад за каждого из вас и за ваши семьи", - написал президент.



Фото возвращения моряков на родину обнародовал также Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль".



Напомним, в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них - танкер "Рута" - было под украинским флагом.



Ливийские власти арестовали экипаж "Руты", 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти.



Сначала моряки находились в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в Таджуре. Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста. У них не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи.



Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг отразились на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. У еще нескольких обострились хронические болезни.



29 апреля 2020 года Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера "Рута".

