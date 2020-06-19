ЕС призвал освободить оппонента Лукашенко на выборах

Власти Беларуси должны освободить кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына. Накануне они были задержаны за неуплату налогов и отмывание денег.



Об этом говорится в заявлении Петера Стано, официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.



Европейский союз подчеркивает, что ни один потенциальный кандидат в президенты Беларуси не должен быть лишен возможности участвовать в выборах из-за политических преследований.



"Вчера один из кандидатов в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико были задержаны по уголовному делу. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их и гарантировать полное уважение верховенства закона", - говорится в сообщении.



Кроме того, ЕС настаивает на прозрачном расследовании и доступе к адвокату. Также Брюссель надеется, что Минск пригласит наблюдателей от ОБСЕ на выборы президента.

