BMW уволит шесть тысяч сотрудников

Немецкий автопроизводитель BMW намерен сократить 6 тысяч рабочих мест из-за негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление компании.



Указано, что в рамках этого плана BMW, помимо увольнений, будет предлагать сотрудникам возможность более раннего выхода на пенсию, а также не будет продлевать временные контракты или заполнять открытые вакансии.



Также BMWприостановит сотрудничество с Mercedes-Benz(входит в Daimler) в рамках совместного предприятия для разработок в сфере технологий для самоуправляемых автомобилей. Оно было создано в начале 2019 года.



В BMW в настоящее время работает около 126 тыс. человек по всему миру. Компания воспользовалась схемой укороченного рабочего дня, при которой правительство Германии частично выплачивает заработную плату сотрудникам за "потерянные" часы. В мае BMW говорила о том, что более 30 тыс. человек работают по этой схеме.



Однако в пятницу компания заявила, что ей необходимо предпринять дальнейшие действия из-за коронавирусной пандемии и ее последствий. Представитель BMW отметил, что практически все 6 тысяч сокращенных рабочих мест придутся на Германию.



Продажи автомобилей в последние месяцы упали, а крупнейшие игроки отрасли вынуждены были закрыть производства из-за вспышки заболевания и ограничительных мер, связанных с нею. В Германии в мае реализация новых машин рухнула на 50% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в том числе вдвое снизились продажи Volkswagen, BMW и Daimler. В целом в Евросоюзе регистрация новых автомобилей упала на 52% в прошлом месяце после спада более чем на 78% в апреле.