Меркель не исключает новых санкций против России

Германия сохраняет за собой право на введение против России санкций за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимана Хангошвили.



Об этом сообщила канцлер страны Ангела Меркель, передает DW.



Она пояснила, что эту позицию ранее обсуждал глава МИД Германии Хайко Маас, и «теперь мы должны сначала дождаться, каким будет результат» дела.



Говоря о санкциях против РФ в целом, она отметила, что Берлин «ориентируется на конкретные поводы, одним из которых является украинский конфликт». Еще одним основанием для возможных санкций она назвала кибератаки на Бундестаг, в которых обвиняют российских хакеров. По этому поводу власти ФРГ ведут переговоры на уровне стран Европы.

