На месте взрыва в киевской многоэтажке по состоянию на вечер воскресенья найдены два погибших человека

На месте взрыва в 10-этажном жилом доме в Дарницком района Киева по состоянию на вечер воскресенья найдены три погибших человека, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.



"По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибшие лица", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, 23 человека эвакуировано из 10-этажного жилого дома по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где в воскресенье утром произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения, в настоящее время устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома



Ранее по состоянию на 11:00 был найден погибшим один человек, еще трое были разблокированы из-под завалов, эвакуирован 21 человек, велись работы по дальнейшей эвакуации жителей дома. Позже глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и мэр Киева Виталий Кличко сообщили, что найдены тела двух погибших вследствие взрыва.

