В Испании завершилось чрезвычайное положение

В Испании, в воскресенье, 21 июня, завершилось действие чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса, сообщает El Pais.



ЧП действовало в стране с 14 марта и после того продолжалось шесть раз подряд. Последние два раза премьер Педро Санчес с трудом собрал в парламенте достаточное количество голосов для такого решения.



Накануне завершения действия чрезвычайного положения, премьер в телеобращении поблагодарил всех, кто принимал участие в борьбе с эпидемией, но подчеркнул, что вирус может вернуться и нужно сделать все возможное, чтобы избежать такого сценария.



Завершение чрезвычайного положения означает, что автономные регионы снова получают всю полноту власти, которую имели до его введения, а также завершение ограничений на путешествия между автономными регионами.



Кроме того, с сегодняшнего дня открываются границы для путешественников из стран Шенгенской зоны.



При этом минздрав Испании объявил, что все путешественники должны будут проходить в аэропортах тройной контроль из-за опасности распространения коронавируса.



Карантинные ограничения, которые все еще сохраняются, отличаются для различных регионов в зависимости от эпидемической ситуации в каждом из них. Более половины уже перешли к последнему этапу ослабления ограничений.



По последним данным министерства здравоохранения, эпидемия в Испании унесла жизни 28 322 людей, что является третьим наибольшим показателем в Европе после Великобритании и Италии.

