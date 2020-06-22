Джонсон заявил о готовности пересмотреть законы ради предотвращения терактов

Правительство Соединенного Королевства готово внести изменения в британские законы ради предотвращения терактов в будущем. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си.



В субботу вечером в городе Рединг (графство Беркшир) 25-летний мужчина напал с ножом на отдыхавших в парке людей, убив троих человек и ранив еще нескольких. "Хотел бы подчеркнуть, что если из произошедшего можно извлечь какие-либо уроки, если в наше законодательство надо внести какие-либо изменения, чтобы не допустить повторения подобных происшествий, мы без колебания это сделаем", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, достаточно ли делает его правительство для борьбы с терроризмом. Он также подчеркнул, что не видит причин ожидать усиления террористической активности в Великобритании.



Ранее телеканал Sky News получил от источников в британской полиции подтверждение того, что задержанный в Рединге - гражданин Ливии Хейри Саадалла, пытавшийся получить убежище в Соединенном Королевстве. Сообщается, что он ранее был судим и провел 12 месяцев в тюрьме за кражу и нападение на охранника магазина, после чего ему грозила депортация в Ливию. Тем не менее, из-за сложной обстановки в стране он не был выслан на родину.



Пока эта информация не получила официального подтверждения, однако если это произойдет, у противников находящегося у власти консервативного правительства появится новый повод для критики в адрес Джонсона и его окружения.



Предыдущие теракты в Великобритании были совершены в Лондоне 3 февраля этого года и 29 ноября 2019 года. В настоящий момент уровень террористической угрозы расценивается как "серьезный". Это означает, что риск террористических вылазок в стране сохраняется. До этого в 2017 году страна пережила пять терактов, четыре из них были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами действий террористов тогда стали 36 человек.



