На Украине дети чаще всего рождаются у отцов в возрасте 30-39 лет

Государственная служба статистики Украины подготовило к празднованию Дня отца данные о родившихся детях по возрасту отцов в 2019 году.



По данным Госстата, в 2019 возраст отцов составил:



- до 20 лет - 1 651



- 20 -29 лет - 108 080



- 30 - 39 лет - 135 167



- 40 - 49 лет - 26 999



- более 50 лет - 2 793.



Госстат не публикует данные за 2019 год о случаях, когда возраст отца не указан. Но известно, что в 2018 году возраст отца не был указан для 38 486 из 335 874 родившихся детей.

