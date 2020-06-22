Turkish Airlines возобновит полеты на Украину

Авиакомпания Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля, пишет Avianews. Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу — семь раз в неделю и Львов — пять раз в неделю. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

Помимо этого, авиакомпания значительно расширяет свою международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Америку, Европу, Азию и Африку, что увеличит возможности для стыковок через Стамбул.



Напомним, что Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

