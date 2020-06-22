Зеленский заговорил об отмене виз с Канадой

Президент Владимир Зеленский заявил, что либерализация визового режима с Канадой была бы для Украины важным шагом по укреплению отношений между двумя странами. Как сообщает Офис главы государства, об этом Зеленский сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто - как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации. Мне кажется, что Джастин (премьер-министр Канады Джастин Трюдо. - Ред.) поддерживает это направление, и уже хочется шаг за шагом приблизить этот момент", - сказал Зеленский.



Он добавил, что экономические отношения между Украиной и Канадой развиваются в реальности, а не на словах. В частности, это касается решения проблем канадской компании Black Iron, которая хотела инвестировать в горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге.



"Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога и инвестиции именно в мой родной город. Эта проблема зависла в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции - 1,1 миллиарда долларов США. Они не могли зайти в Украину", - сказал президент.



По словам главы государства, сейчас этот вопрос почти решен.



"Это будет очень большое сотрудничество. Ведь это более миллиарда инвестиций в Украину, это очень важно и для Канады, для компании Black Iron, и важно для нас", - отметил Зеленский.



Также президент сказал, что две страны сблизила трагедия со сбитым в Иране самолетом авиакомпании МАУ. Кроме того, по его мнению, украинцев и канадцев объединяют давние исторические отношения.

