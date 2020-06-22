Путин уверен, что президент Украины рано или поздно приедет в Москву

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия-1 заявил, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени, сообщает ТАСС.



На вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины в Россию, кто бы ни возглавлял Украину, Путин сказал: "Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем".



Путин призвал не умалять значение того, "что сделано украинским народом" в ходе Второй мировой войны.

