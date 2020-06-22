Ученые нашли самое большое яйцо эпохи динозавров

Чилийские ученые обнаружили яйцо доисторических морских пресмыкающихся, обитавших на Земле 66 млн лет назад. Как сообщили в Университете Чили, это самая крупная из известных подобных находок.



Масса яйца составляет 6,5 кг, длина - почти 30 см. Окаменелость найдена на острове Сеймур к северо-востоку от Антарктического полуострова Антарктиды. Как установили исследователи, скорлупа яйца была мягкой. Масса известных до этого яиц в мягкой скорлупе не превышала 700 г.



"Благодаря этой находке мы сможем понять немного больше о том, как размножались большие морские рептилии времен мезозоя или динозавры", - заявил журналистам палеонтолог из чилийского Национального музея естественной истории Давид Рубилар, участвовавший в раскопках.



Яйцо, предположительно, принадлежало мозазавру. Эти морские пресмыкающиеся жили на земле 66-82 млн лет назад. Самка, которая снесла это яйцо, была от 7 до 17 м в длину.



Ученые обнаружили окаменелость в ходе экспедиции в 2011 году. Между собой палеонтологи называли находку "Нечто", как в фильме ужасов Джона Карпентера 1982 года об инопланетном существе, появившемся на полярной станции в Антарктиде. После восьми лет исследований ученые смогли с уверенностью сказать, что найденный ими объект представляет собой яйцо древней рептилии.



Находка стала самым большим яйцом времен динозавров и вторым по размеру за все исторические периоды. Его превосходит только яйцо птицы из семейства эпиорнисовых. Эти птицы, похожие на страусов, обитали на Мадагаскаре до середины XVII века.

