В Украине снизилось число заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 681 новый случай инфицирования коронавирусом за сутки, 133 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 8 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).



Днем ранее сообщалось о 735 заболевшем за сутки, 20 июня – о 841 заболевшем, 19 июня было 921 новых инфицированных.



По данным СНБО, количество инфицированных по нарастающим итогам с начала пандемии составило на утро понедельника 37 241 человек, выздоровевших - 16 643, умерли 1 012 человек.



Сейчас в Украине Covid-19 болеет 19 587 человек, что на 538 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число заболевших за сутки во Львовской области (200 случаев) и Ровенской области (91 случай).

