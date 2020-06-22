Ryanair возобновила полеты в Украину

Ирландская авиакомпания Ryanair возобновила рейсы в Украину после длительной паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом накануне сообщила пресс-служба лоукостера в Telegram.



"Впервые после ослабление карантина, в аэропорт Борисполь прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны", – говорится в сообщении.



В компании также отметили, что Мадрид, Барселона и Берлин – это пока единственные рейсы в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. Но с 1 июля она возобновит более 20 маршрутов из Украины.

