МИД разработал интерактивную карту для путешествий во время пандемии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник представил интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии, передает корреспондент УНН.



"Карта находится на https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ и имеет два уровня информации. Первый - это режим въезда для граждан Украины в зарубежные государства. "Зеленые страны" - куда въезд разрешен всем, "желтые" - въезд в эти страны разрешен с видами на жительство, и "оранжевые" - это страны, въезд в которые запрещен. Вторая карта - это режим транзитного проезда. Так же, зеленый транзит разрешен без ограничений, желтый - транзит возможен при определенных условиях и бордовый - транзит запрещен", - пояснил Кулеба.



По его словам, каждое посольство Украины, отвечающее за определенную страну, будет регулярно обновлять информацию о ситуации на территории этой страны.



Министр отметил, что интерактивная карта была разработана и запущена благодаря сотрудничеству и при поддержке посольства Великобритании в Украине и Программы развития ООН в Украине.



"Даже если вы запланировали путешествие по миру, купили все билеты и знаете, как вы доберетесь из страны "А" в страну "Б", пожалуйста, во время путешествий следуйте максимальным мерам индивидуальной безопасности, потому что коронавирус продолжает бушевать во всем мире, в различных странах по-разному, но он есть", - добавил он.

