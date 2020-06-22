Под завалами разрешенного дома в Киеве могут находиться два человека

Спасатели продолжают поисковые работы на месте взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве. Под завалами могут находиться двое мужчин 1976 и 1967 годов рождения.



Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



По его словам, поисковые работы спасатели планируют завершить до вечера понедельника, 22 июня. При этом Геращенко отметил, что секция, где произошел взрыв (40 квартир), по мнению экспертов, восстановлению не подлежит.



Также в пресс-службе МВД сообщили, что по состоянию на 9 утра 22 июня силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям укреплены межэтажные перекрытия с 1 по 7 этажи, а также проведена разборка завала с 6 по 5 этажи. Продолжается разбор завалов на 4 этаже.



"52-х жителей поврежденного подъезда №6 размещено в школе-интернате №12 и общежитие "Укрзализныци", организовано питание. Жителям близлежащего подъезда №5 (зарегистрировано 71 человек), в сопровождении спасателей разрешено забрать из своих квартир документы и вещи первой необходимости и предложено расселиться в школе-интернате №12", - сообщили в МВД.



Напомним, взрыв в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел в воскресенье, 21 июня, около 10 утра. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 человек. Полностью разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

