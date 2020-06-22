Трамп назвал глупостью решение снести памятник Теодору Рузвельту

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на решение властей Нью-Йорка снести памятник 26-му главе государства Теодору Рузвельту.



«Глупо, не делайте этого!» — написал американский лидер в Twitter, комментируя статью The Washington Times о сносе монумента президенту, возглавлявшему Соединенные Штаты в 1901-1909 годах.



Ранее стало известно, что памятник в Нью-Йорке демонтируют. Бронзовая статуя президента верхом на лошади и в окружении коренных жителей Америки и африканцев находится у входа в Американский музей естественной истории. Решение демонтировать монумент предложили в музее и поддержали власти города. «Это правильное решение и подходящее время, чтобы убрать эту проблемную статую», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Отмечается, что для многих памятник стал символом наследия колониализма и расовой дискриминации.



Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.



Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

