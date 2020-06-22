Трамп намерен "защитить Германию от России"

Президент США Дональд Трамп вновь подверг резкой критике Германию из-за газопровода Северный поток-2. Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод", заявил Трамп на предвыборной встрече с его сторонниками в городе Талса в штате Оклахома в субботу, 20 июня.



"Мы должны защитить Германию от России", - призвал глава Белого дома.



США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству Северного потока-2 приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.



Кроме того, президент США вновь упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома.



Цель НАТО - добиться от каждого из ее государств-членов выделения на военные нужды альянса не менее двух процентов ВВП к 2024 году. Хотя Германия в последние годы существенно увеличила расходы на оборону, в 2019 году они составляли 1,38 процента ВВП страны.

