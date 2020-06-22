Спасатели планируют до вечера разобрать завалы разрушенного дома на Позняках – Геращенко

Спасатели планируют до вечера завершить работы по разбору завалов в многоэтажке Киева, где в воскресенье утром был взрыв.



Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



«Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы для того, чтобы спасти жизни людей. До вечера планируется полностью завершить эти работы», - написал он.



По словам Геращенко, секция 10-этажного дома из 40 квартир, в которой произошел взрыв, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит, её придется демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома.



Геращенко отметил, что на данный момент несущий каркас держится только за счёт спецтросов, скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты. «Вчера, для того чтобы не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой», - напомнил он.



«Сейчас на заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов, потерявших свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир взорвавшейся секции. Детали будут в официальных сообщениях пресс-службы КМУ», - уточнил Геращенко.



Он сообщил, что по состоянию на сейчас из-под завалов были извлечены тела троих погибших жильцов дома. «Вероятно, под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома», - уточнил заместитель министра.



Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.



Из дома были эвакуированы 23 человека. Разблокировали ещё 3 людей.



На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.



По факту взрыва в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве прокуратура Киева открыла уголовное производство ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).



Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

