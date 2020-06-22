Почти половина украинцев планирует провести отпуск дома - опрос

Карантин внес изменения в планы украинцев на отпуск - 49% людей планируют провести свой летний отдых дома, тогда как до карантина их количество было на уровне 29%. Об этом говорится в результатах опроса, который проводила компания Research & Branding Group, передает УНН.



"По нашим данным, эпидемия коронавируса и длительный карантин внесли некоторые изменения в планы украинцев на летние отпуска. Наибольшие изменения претерпели планы на отдых дома - теперь его планируют 49% (на 20% больше, чем до карантина)", - говорится в опросе.



Указано, что также украинцы имеют такие планы на отдых:



10% планируют провести его на море в Украине (на 9% меньше, чем до карантина);

2% - за рубежом (на 7% меньше, чем до карантина);

2% на море за рубежом (на 6% меньше, чем до карантина);

13% на даче или садовом участке (на 3% больше, чем до карантина и столько же, сколько провели в прошлом году).



Кроме того сообщается, что 17% украинцев не планируют летнего отпуска, что на 3% меньше, чем до карантина и столько же, сколько не имели его и в прошлом году.



Отмечается, что всеукраинский ролинговый CATI-опрос проводился в период с 10 по 16 июня 2020 года, было опрошено 1009 респондентов, максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%.

