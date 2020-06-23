Зеленский разрешил сдавать ВНО по желанию

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации выпускников школ 2020 года.



Закон предусматривает изменение нормы закона Об образовании по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.



Таким образом выпускники школ, которые в этом году не планировали вступать в учреждения высшего образования Украины, могут получить свидетельство о получения полного общего среднего образования без сдачи ВНО.



В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГНА, в форме внешнего независимого оценивания (ВНО), необходимого для вступления в вузы.



По данным Минобразования, отмена итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и соответственно увеличить социальную дистанцию ​​между ними в аудиториях.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

