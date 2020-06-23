Мелодрама, которую посмотрят даже мужчины: на «Интере» – премьера турецкого сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери»

В воскресенье, 28 июня, в 16:25 на «Интере» – премьера непредсказуемой остросюжетной мелодрамы «Госпожа Фазилет и ее дочери». Это один из самых успешных турецких сериалов последних лет. Он был показан в 38 странах мира, а в самой Турции завоевал четыре награды Turkey Youth Awards, в том числе в номинации «Лучший телевизионный продукт». Эта многосерийная мелодрама не похожа на обычные сериалы – динамичная и непредсказуемая история не позволяет догадаться, что случится в следующую минуту. Авторы рецензий утверждают, что эту мелодраму с интересом будут смотреть даже мужчины : сюжет держит в напряжении сильнее, чем детектив.

Картина рассказывает о жизни госпожи Фазилет и двух ее дочерей – Хазан и Эдже. После смерти мужа женщина воспитывает девочек сама. Они живут в бедном районе Стамбула, денег постоянно не хватает. Но госпожа Фазилет хочет во что бы то ни стало добиться богатой и красивой жизни, стать знаменитой и уважаемой особой. И ради этого она готова на все… Для достижения желаемого она использует дочерей, решив выдать их замуж за сыновей богатой семьи Эгемен.

Роль госпожи Фа з и л ет исполняет Назан Кесал. «Ранее мне не доводилось играть таких харизматичных, непредсказуемых и меркантильных женщин, – признается актриса. – Именно это мне нравится в моей профессии – возможность примерять на себя разные характеры. Фазилет воюет с собственной реальностью, считая, что достойна большего. Она хочет, чтобы у ее детей была лучшая жизнь. Именно поэтому она так зациклена на том, чтобы стать богатой. Думаю, образ Фазилет будет понятен многим женщинам. Однако м ы с моей героиней мало чем похожи. Разве что тем, что каждая из нас прикладывает максимум усилий в достижении своих целей. Вот только цели у нас разные. Моя героиня борется за то, чтобы стать богатой, а я – чтобы стать хорошей актрисой. Я, в отличие от Фазилет, не стремлюсь к роскоши».

На площадке сериала Назан смогла реализовать свою мечту – она всегда хотела стать мамой девочки, но в реальной жизни воспитывает сына-подростка. Поэтому не удивительно, что с молодыми актрисами Дениз Байсал и Афрой Сарачоглу она очень сдружилась и полюбила их, словно собственных дочерей. Девушки же часто обращались к ней за профессиональными советами. Особенно Афра, для которой этот сериал стал дебютом в кино. К слову, она начала сниматься в сериале , еще будучи школьницей , и ради работы в проекте даже приостановила учебу: «Я с детства мечтала стать актрисой, и когда мне предложили одну из центральных ролей, не могла отказаться! Мне пришлось перевести обучение в школе в совсем другой формат. Съемки проходили в Стамбуле, у меня не было возможности постоянно ездить на учебу в Анталию. К счастью, мама меня поддержала, за что я ей благодарна, и учителя тоже благосклонно к этому отнеслись – на итоговые оценки съемки не повлияли, но мне пришлось все свободное время посвятить зубрежке школьных предметов ».

Не только Афра в промежутке между сценами бросалась к компьютеру за новой порцией знаний. Даже опытным актерам ради участия в этом проекте пришлось учиться чему-то новому. Например, Дениз Байсал, которая играет сестру Афры – старшую дочь Фазилет, нужно было освоить боевые искусства. Ведь по сюжету ее героиня – тренер по кикбоксингу. Девушка брала уроки у профессионального спортсмена и училась драться по правилам, а потом бесконечное количество раз отрабатывала удары и приемы на ассистентах режиссера, оператора и даже на помощнике повара, из-за чего однажды вся съемочная группа чуть не осталась без обеда : парень, защищаясь от удара, травмировал руку и не смог выполнить свою основную работу. Благо, сама актриса в юности профессионально занималась баскетболом. После сломанного мячом носа девушка ушла из спорта, зато с тех пор умеет падать и бегать без травм и повреждений.

А вот у актера-новичка Альпа Навруза, сыгравшего богатого наследника, подобного опыта не было. В одной из сцен выяснения отношений он настолько увлекся, что с размаха ударил по двери, разбил стекло и сильно порезал руку. Парня срочно доставили в больницу, где ему наложили швы. Врачи настаивали на нескольких днях покоя, однако он через два часа вернулся на площадку и продолжил работу. Ведь съемки проходили не в павильонах, а в реальных особняках – роскошных и помпезных, и простой обходился дорого. Такая самоотверженность дала свои плоды: первая роль принесла Альпу известность, несколько кинопремий в номинации «Прорыв года» и звание секс-символа турецкого кино. К слову, съемки в «Госпоже Фазилет…» сделали всех актеров сериала по-настоящему популярными не только в Турции, но и по всему миру.

Украинские телезрители смогут познакомиться с харизматичной госпожой Фазилет, ее дочерьми и другими героями этой непредсказуемой остросюжетной мелодрамы уже в это воскресенье. Смотрите сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери» на телеканале «Интер» с 28 июня по воскресеньям в 16:25 и со вторника по пятницу в 11:00.

Промо-анонс – https://youtu.be/3b9wWonNYjo

«Госпожа Фазилет и ее дочери»

Оригинальное название: Fazilet Hanım ve Kızları

Жанр: остросюжетная мелодрама

Количество серий: 50

Страна: Турция

Режиссеры: Мурат Сарачоглу, Гёкчен Уста