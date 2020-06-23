Дубай открывает границы для туристов с 7 июля

Дубай вновь начнет принимать иностранных туристов с 7 июля, сообщили власти эмирата.



При этом все пребывающие в Дубай должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту. В случае если результат будет положительным, туристов направят на 14-дневный карантин.



Резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, смогут вернуться в Дубай начиная с понедельника. По прибытии им также будет необходимо сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов. При положительном результате они должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.



Начиная с понедельника жители Дубая смогу выезжать за границу.



По данным портала Worldometer, по состоянию на 22 июня в ОАЭ зарегистрировано почти 45 тыс. случаев заражения коронавирусом и 302 смерти.

