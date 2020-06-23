Суд назначил дату апелляции по делу Стерненко

Киевский апелляционный суд в пятницу, 26 июня, рассмотрит жалобу относительно изменения меры пресечения Сергею Стерненко. Заседание начнется в 11:00.



Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Судебное заседание будут проводить судья-докладчик Валерий Лашевич, а также судьи Николай Ященко, Иван Рыбак.



"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 июня 2020 о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого С., назначено на 26 июня 2020 (11:00). Зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

