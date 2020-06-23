НАПК обратилось к нардепам из-за злоупотреблений касательно депутатских обращений

Национальное агентство по предупреждению коррупции призывает депутатов не использовать депутатские обращения для разъяснений по заполнению электронной декларации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"Мы понимаем, что субъекты декларирования хотят получить консультацию как можно быстрее, поэтому продолжаем работать над усовершенствованием этих сервисов. При этом, консультации предоставляются на равных условиях для всех субъектов декларирования", - говорится в сообщении.



Сообщается, что на обработку таких запросов закон предусматривает до 30 дней, ведь часто для ответа на вопрос необходимо собрать целый ряд данных.



"В то же время, на рассмотрение депутатских обращений закон предусматривает 10 дней. За несоблюдение срока предоставления ответа на депутатский запрос предусмотрена административная ответственность", - отмечается в сообщении.



Также право на депутатский запрос и депутатское обращение могут показаться удобным инструментом для быстрого получения разъяснений, необходимых для заполнения электронной декларации и выполнения других требований финансового контроля.



"Однако, отправляя такие депутатские обращения, народный депутат удовлетворяет свой частный интерес и совершает правонарушение, связанное с коррупцией, а именно - нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (статья 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", - говорится в сообщении.



Кроме того, уполномоченные лица НАПК неоднократно составляли протоколы об административных правонарушениях в отношении народных депутатов, которые использовали право на депутатское обращение в указанный способ.



"В связи с этим призываем народных депутатов следовать закону и пользоваться общими каналами коммуникации для получения консультаций", - призвали в НАПК.

