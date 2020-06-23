В Газпроме уточнили сроки запуска Nord Stream-2

Российский газовый монополист Газпром ожидает запуска работы газопровода Северный поток-2 в конце 2020 года либо в начале 2021 года. Об этом в понедельник, 22 июня, сказал начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко в ходе телеконференции.



"Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020-го – начале 2021 года", – сказал он.



Демченко напомнил, что Северный поток-2 сейчас находится под давлением, поэтому Газпром достаточно ограничен в представлении информации о нем.



Ранее в Газпроме однозначно заявляли, что рассчитывают ввести в эксплуатацию Северный поток-2 в конце 2020 года.

