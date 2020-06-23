Нацбанк не исключает дальнейшего снижения учетной ставки

Национальный банк может снижать учетную ставку ниже нейтрального уровня, если потребительский спрос в Украине не восстановится быстро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook. "Если потребительский спрос в Украине не восстановится быстро, то Национальный банк может снижать учетную ставку ниже нейтрального уровня. Если же потребительский спрос восстановится сразу после отмены карантина, а инфляция ускорится, то Национальный банк должен перейти к более сдержанной политики", - говорится в сообщении.



В Нацбанке отметили, что украинским банкам нужно больше времени, чтобы адаптироваться к низким ставкам. Банки осторожно подходят к снижению ставок по депозитам, учитывая определенный отток наличности из банковской системы в начале коронакризиса и вероятность обострения пандемии. Также во время кризиса растет рисковая надбавка в структуре кредитных ставок.





Как сообщал Укринформ, Национальный банк Украины принял решение с 12 июня 2020 года снизить учетную ставку с 8% до 6%.



