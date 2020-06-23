Больше трети "слуг" ни разу не выступали в Раде с начала созыва - КИУ

150 депутатов фракции "Слуга народа" имели не более трех выступлений за девять месяцев работы, из них 58 - не выступали совсем



Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.



По данным, 58 депутатов в Раде "не сказали ни слова" за 9 месяцев работы: ни возле трибуны, ни с места.



В частности, ни разу не выступили в Раде Михаил Ананченко, Андрей Боблях, Владислав Бородин, Сергей Бунин, Виктория Вагнер, Игорь Васильев, Игорь Васильковский, Александр Гайду, Николай Галушко, Денис Герман, Александр Горобец, Сергей Гривко, Александр Куницкий и другие.



Еще 92 депутата монобольшинства выступали не более трех раз за все время работы. Среди них - ряд депутатов, которые ранее работали в структурах "Студии Квартал 95".



В частности, Ольга Руденко (менеджер по маркетингу "Квартал 95") - 0 выступлений, Александр Кабанов (сценарист) - 1 выступление, Максим Ткаченко (руководитель, "Квартал-Концерт") - 3 выступления.



Среди "молчаливых" депутатов - претендент в кандидаты на должность киевского городского главы Николай Тищенко (2 выступления).



Что касается других фракций, то нулевые показатели выступлений у 9 депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь": это, в частности, Сергей и Юлия Левочкина, Тарас Козак, Вадим Столар.



Также не было выступлений 6 внефракционных депутатов, 4 депутата группы "Довіра", 3 депутата группы "За майбутнє". В частности, Роман Иванисов, Андрей Деркач и Александр Герега.



Среди депутатов фракций "Европейская Солидарность", "Голос", "Батьківщина» нет таких, кто не выступал в Верховной Раде.

