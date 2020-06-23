США и Россия обсуждают в Вене контроль ядерных вооружений

Спецпредставитель президента США по контролю за вооружением Маршалл Биллингсли и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводят 22 июня в Вене консультации по контролю ядерных вооружений.



Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Республике Австрия.



Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Республике Австрия.



Информации о новом раунда американо-российских переговоров по контролю над стратегическими вооружениями почти нет, кроме подтверждения сторонами запланированной на понедельник в Вене встречи. Она проходит за закрытыми дверями, без участия прессы. Даже место встречи в Вене остается неизвестным для СМИ.



Предыдущий раунд переговоров между США и РФ по этому поводу 16 января в Вене также проходил непублично - о встрече общественность узнала уже постфактум.



Первым о новом раунде американо-российских переговоров по контролю над стратегическими вооружениями, которые пройдут 22 июня во Вене, сообщило 8 июня американское агентство Bloomberg. Отмечалось, что Вашингтон не исключает, что на переговорах в Вене будет обсуждаться возможность продолжения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.



Согласно информации агентства, американскую делегацию возглавит Спецпредставитель президента США по контролю за вооружением Маршалл Биллингсли, российскую - заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом, агентство указывало на то, что администрация США пригласила и Китай к переговорам в Вене, поскольку считает, что КНР должна стать членом нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.



Свое участие во главе российской делегации на переговорах с американцами 22 июня в Вене подтвердил 9 июня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, двусторонние консультации в австрийской столице будут касаться темы "стратегической стабильности".



В то же время 9 июня стало известно, что Китай не намерен участвовать в "так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США по контролю над вооружениями".



Как сообщалось, администрация президента Трампа продвигает инициативу на замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 (в американском эквиваленте New START Treaty), которая завершает свое действие в 2021 году. При этом новая договоренность предусматривает сокращение не только российских и американских, но также китайских ракетных вооружений.

