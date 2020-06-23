Пандемия коронавируса все еще набирает обороны - ВОЗ

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире продолжает набирать обороты, и ее вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями, убежден глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.



"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемия гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - заявил он, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.



При этом гендиректор ВОЗ подчеркнул, что основная угроза, с который сталкивается мир в связи с пандемией, не сам вирус как таковой, а "нехватка глобальной солидарности и глобального лидерства".



"Мы не можем победить эту пандемию при разделенном мире. Политизация пандемии обостряет ее", - добавил Гебрейсус.



Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии в мире заразилось коронавирусом более 9 млн человек. Около 471 тыс. человек скончалось, еще 4,8 млн выздоровели.



Между тем, отмечают западные СМИ, распространение COVID-19 ускоряется в странах Латинской Америки: Бразилия c 1,086 млн случаев удерживает второе место в мире по масштабам заболеваемости, а системы здравоохранения Мексики, Перу и Чили столкнулись с кризисом из-за болезни. Так, в Мексике число летальных исходов перевалило за 20 тыс., и в Мехико пришлось отложить открытие рынков, ресторанов, торговых центров, отелей и мест религиозного поклонения.



Новые очаги эпидемии зафиксированы в КНР, ФРГ и Японии. В Австралии власти предупредили граждан о необходимости избегать поездок в Мельбурн: так, за прошедшую неделю в штате Виктория выявили более 100 случаев вируса, и большинство из них пришлось на Мельбурн - столицу штата.



Как отмечают СМИ, в то же время ряд стран отменяет ограничительные меры, однако существуют опасения, что вслед за их отменой населению придется иметь дело с новой волной болезни.

