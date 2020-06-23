В ближайшие сутки в Украине будет сохраняться теплая погода

В ближайшие сутки в Украине будет сохраняться теплая погода с кратковременными, местами значительными осадками, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник, 23 июня, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. В южной части ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. В западных, Винницкой, местами в северных областях значительные дожди, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди.



Ветер в северных и западных областях северный, на остальной территории юго-восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 14-19° тепла, днем в западных областях 18-23°, на остальной территории 24-29° выше нуля. В Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18° тепла.



В Киеве ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.



Как сообщила Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 23 июня в Киеве была зафиксирована в 1946 году и составила 33,1° выше нуля, самая низкая ночью – 6,5° в 1983 году.



В среду, 24 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, только в восточных областях ночью без осадков. Температура ночью 14-19° выше нуля, днем в западных областях 19-24°, в северных 22-27° тепла. На остальной территории 24-29° выше нуля.



Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем на западе в отдельных районах град и шквалы, 15-20 м/с.



В Киеве кратковременные дожди и грозы, температура ночью 16-18° тепла, днем 26-28°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.



22 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева - 23°.

