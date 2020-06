Названа самая популярная музыка для секса

Плейлист с самой популярной музыкой для секса появился на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Список составил бренд нижнего белья Pour Moi, проанализировав 300 тысяч композиций из различных плейлистов пользователей с названиями вроде "для свидания", "для этого самого", "плейлист для секса", пишет Huffpost.



Самым популярным артистом стал The Weeknd. Пользователи во время "этого самого" чаще всего слушают его треки Often, Earned It, Wicked Games, The Hills и Call Out My Name.



Самые слушаемые артисты во время секса:



The Weeknd

Trey Songz

Usher

Drake

Jeremih

Rihanna

Beyoncé

Miguel

Two Feet

Partynextdoor



10 самых популярных сексуальных песен:



All The Time - Jeremih

Often - The Weeknd

Earned It - The Weeknd

Birthday Sex - Jeremih

Neighbors Know My Name - Trey Songz

Don’t - Bryson Tiller

Wicked Games - The Weeknd

Slow Motion - Trey Songz

Pony - Ginuwine

The Hills - The Weeknd и Call Out My Name - The Weeknd