SpaceX отложила запуск очередной партии спутников для глобального интернета

Из-за непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал компания SpaceX перенесла на 25 июня запуск очередной партии из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink



Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на NASASpaceflight.



В рамках старта, который должен был состояться 23 июня, кроме спутников Starlink ракета Falcon 9 компании SpaceX должна была вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6, которые были спроектированы американской компанией BlackSky для осуществления мультиспектрального съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около 1 метра.



По последним данным, десятый запуск 60 спутников Starlink должен состояться 25 июня в 16:39 по времени Восточного побережья США (22:39 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал.



Как сообщалось, последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов.



В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного запуска она будет иметь на орбите около 600 космических аппаратов. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае прошлого года.



В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в дальнейшем - с 30 тыс.) Для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $ 10 млрд.

