В России начальника отдела МВД подозревают в госизмене в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела МВД России по Курской области по подозрению в государственной измене: утверждается, что он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, передает УНН.



"ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("государственная измена"), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р.", - сообщили в ЦОС.



В ФСБ заявили, что, по данным контрразведки, "Борзенков был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины, по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".



"Ведется следствие", - добавили в спецслужбе.



Сообщается, что Дмитрий Борзенков является врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области.

