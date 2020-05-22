Эксперты признали вменяемым подозреваемого в массовом убийстве на Житомирщине

Следователи полиции получили результаты первых важных экспертиз в уголовном производстве об убийстве семи человек 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области, согласно которым подозреваемый в совершении этого преступления признан экспертами вменяемым, заявил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.



"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", - цитирует во вторник пресс-служба областного главка полиции Олейника.



Также начальник главка отметил, что следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.



В то же время, учитывая, что назначены судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение продолжается более двух месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и в соответствии продление сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.



В полиции отметили, что в рамках уголовного производства, которое расследуется по п.1 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, было назначено до двух сотен экспертиз. Все они требуют времени. Однако пока следователи получили результаты по двум десяткам выполненных экспертиз.



Как сообщалось, около часа ночи 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято. "Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненного лишения свободы для человека, лишившего жизни семерых", – резюмировал Геращенко.



Следователи полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное убийство двух и более лиц.



В свою очередь пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила, что погибших есть и военнослужащие Нацгвардии. "В этой страшной трагедии погиб военнослужащий Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В.С., а также 2 военнослужащих воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В.Л. и старший солдат Москалец А.В. Военнослужащие находились не на службе. Находились на выходных днях после возвращения из ООС", - говорится в сообщении.

