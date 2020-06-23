Под завалами обрушившегося в Киева дома погибших больше нет - ГСЧС

Под завалами 10-этажного дома в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой,1/5, где 21 июня произошел взрыв, погибших больше нет, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.



"Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - говорится в сообщении.



Отмечается, что координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации (КГГА).



По состоянию на 11:00 23 июня к проведению работ было привлечено 223 человека и 44 ед. техники, из них от ГСЧС 103 человека и 21 ед.



Как согобщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.



По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.

